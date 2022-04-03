Міноборони повідомляє, що російські бойовики продовжують блокувати місто Харків. Ведуться розвідувальні роботи з боку окупантів, щоб виявити слабкі місця в оборонних позиціях Збройних Сил України.

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За даними Міноборони, основні сили противника концентруються на напрямку до міста Ізюм. Обстріли продовжуються і на Донецькому напрямку – окупанти обстрілюють населені пункти та українських військових. Також ведуться штурмові дії на більшості напрямків з боку ворога.

Жодні дії окупантів не були успішними – росіяни здійснюють перегрупування для подальших наступальних дій.

Міноборони повідомляє, що на Південнобузькому напрямку ведуться бої за село Олександрівка, яке розташоване на межі Херсонської та Миколаївської областей.

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