Пророссийские боевики в очередной раз нарушили режим тишины на Донбассе – в течение 4 мая они трижды обстреляли позиции украинских военных. Более того, на этот раз в районе 8 населенных пунктов они запустили беспилотник.

Об очередном нарушении минских договоренностей сообщил в вечерней сводке штаб ООС. Украинские военные от дерзких действий со стороны боевиков, к счастью, не пострадали.

К тому же Мирные жители Донбасса гибнут от русских мин, пока оккупанты распространяют фейки о беспилотниках

Боевики стреляли возле Водяного и Авдеевки

Вблизи Водяного враг открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120 калибра. Неподалеку Авдеевки оккупанты стреляли в сторону позиций наших защитников из крупнокалиберных пулеметов,

– сообщили в ООС.

Оккупанты также запустили беспилотник типа "Орлан-10", который пересек линию разграничения.

Вражескую технику заметили в районе Новолуганского, Зайцево, Шумов, Южного, Железного, Крымского, Торецка и Новгородского.

В ООС говорят, что беспилотник подавили средствами радиоэлектронной борьбы. Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Обратите внимание! На Пасху боевики продолжали обстреливать украинские позиции. В течение суток российские наемники обстреляли позиции ВСУ 1 раз. Вблизи Катериновки оккупанты били из крупнокалиберных пулеметов. К счастью, погибших или раненых среди украинских воинов не было.

Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала