Оккупанты трижды открывали огонь и запускали беспилотник на Донбассе
Пророссийские боевики в очередной раз нарушили режим тишины на Донбассе – в течение 4 мая они трижды обстреляли позиции украинских военных. Более того, на этот раз в районе 8 населенных пунктов они запустили беспилотник.
Источник:фейсбук Операции объединенных сил
Об очередном нарушении минских договоренностей сообщил в вечерней сводке штаб ООС. Украинские военные от дерзких действий со стороны боевиков, к счастью, не пострадали.
К тому же Мирные жители Донбасса гибнут от русских мин, пока оккупанты распространяют фейки о беспилотниках
Боевики стреляли возле Водяного и Авдеевки
Вблизи Водяного враг открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120 калибра. Неподалеку Авдеевки оккупанты стреляли в сторону позиций наших защитников из крупнокалиберных пулеметов,
– сообщили в ООС.
Оккупанты также запустили беспилотник типа "Орлан-10", который пересек линию разграничения.
Вражескую технику заметили в районе Новолуганского, Зайцево, Шумов, Южного, Железного, Крымского, Торецка и Новгородского.
В ООС говорят, что беспилотник подавили средствами радиоэлектронной борьбы. Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.
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