Проросійські бойовики вкотре порушили режим тиші на Донбасі – протягом 4 травня вони тричі обстріляли позиції українських військових. Ба більше, цього разу в районі 8 населених пунктів вони запустити безпілотник.

Про чергове порушення мінських домовленостей повідомив у вечірньому зведенні штаб ООС. Українські військові від зухвалих дій з боку бойовиків, на щастя, не постраждали.

До того ж Мирні жителі Донбасу гинуть від російських мін, поки окупанти поширюють фейки про безпілотники

Бойовики стріляли біля Водяного та Авдіївки

Поблизу Водяного ворог відкривав вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів 120 калібру. Неподалік Авдіївки окупанти стріляли у бік позицій наших захисників із великокаліберних кулеметів,

– повідомили в ООС.

Окупанти також запустили безпілотник типу "Орлан-10", який перетнув лінію розмежування.

Ворожу техніку помітили у районі Новолуганська, Зайцевого, Шумів, Південного, Залізного, Кримського, Торецька та Новгородського.

В ООС кажуть, що безпілотника подавили засобами радіоелектронної боротьби. Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Зверніть увагу! На Великдень бойовики продовжували обстрілювати українські позиції. Упродовж доби російські найманці обстріляли позиції ЗСУ 1 раз. Поблизу Катеринівки окупанти гатили з великокаліберних кулеметів. На щастя, загиблих чи поранених серед українських воїнів не було.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу