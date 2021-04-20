Российские боевики грубо нарушают Минские договоренности и международное гуманитарное право. Они используют боеприпасы из России и прибегают к обстрелам жилых районов.

Украинская сторона Общего центра по контролю и координации сообщает обо всех нарушениях в ОБСЕ. Увеличение случаев обстрелов и минировании территории, как отмечают в штабе ООС, свидетельствует о намерении России и дальше обострять ситуацию.

Кроме того Боевики вербуют населения оккупированного Донбасса на военную службу

Дистанционное минировании российскими боеприпасами

В последнее время оккупанты все чаще прибегают к дистанционному минированию с применением запрещенных Конвенцией ООН противопехотных мин ПОМ-2.

При этом доставляют их к месту, которое должен взорваться, беспилотниками или специально переоснащены гранатами ПГ-7. Оккупанты действуют особенно цинично, ведь под угрозой оказывается и местное население.



Мина ПОМ запрещена Конвенцией ООН / Фото штаба ООС

За короткое время с 13 до 19 апреля верифицирован уже второй случай использования ПОМ возле жилых районов. При этом первый – 13 апреля – в непосредственной близости от объекта гражданской инфраструктуры – КПВВ "Майорск", а второй – в населенном пункте Зайцево.

19 апреля в ночное время российские оккупанты с помощью БПЛА сбросили мины в жилом секторе, прекрасно понимая, что военных там нет.



Мина ПОМ возле жилья​ / Фото штаба ООС

Мины ПОМ из России

Военнослужащим горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" удалось вовремя обнаружить и обезвредить опасные мины ПОМ-2. Их особенность в том, что их невозможно обезвредить без взрыва.

Мины устанавливаются только средствами дистанционного минирования, а взрыв заряда происходит в момент срабатывания чувствительных датчиков цели.

Для того, чтобы скрыть, что смертельные боеприпасы наемники получают из России, боевики затирают маркировку. Они стирают номер партии изготовления, завода и дату изготовления боеприпаса.



Не до конца затертая маркировка боеприпаса / Фото штаба ООС

Сведения о ситуации на Донбассе за прошедшие сутки