Оккупанты на Донбассе минируют деревни боеприпасами из России
Российские боевики грубо нарушают Минские договоренности и международное гуманитарное право. Они используют боеприпасы из России и прибегают к обстрелам жилых районов.
Источник:24 канал
Украинская сторона Общего центра по контролю и координации сообщает обо всех нарушениях в ОБСЕ. Увеличение случаев обстрелов и минировании территории, как отмечают в штабе ООС, свидетельствует о намерении России и дальше обострять ситуацию.
Кроме того Боевики вербуют населения оккупированного Донбасса на военную службу
Дистанционное минировании российскими боеприпасами
В последнее время оккупанты все чаще прибегают к дистанционному минированию с применением запрещенных Конвенцией ООН противопехотных мин ПОМ-2.
При этом доставляют их к месту, которое должен взорваться, беспилотниками или специально переоснащены гранатами ПГ-7. Оккупанты действуют особенно цинично, ведь под угрозой оказывается и местное население.
Мина ПОМ запрещена Конвенцией ООН / Фото штаба ООС
За короткое время с 13 до 19 апреля верифицирован уже второй случай использования ПОМ возле жилых районов. При этом первый – 13 апреля – в непосредственной близости от объекта гражданской инфраструктуры – КПВВ "Майорск", а второй – в населенном пункте Зайцево.
19 апреля в ночное время российские оккупанты с помощью БПЛА сбросили мины в жилом секторе, прекрасно понимая, что военных там нет.
Мина ПОМ возле жилья / Фото штаба ООС
Мины ПОМ из России
Военнослужащим горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" удалось вовремя обнаружить и обезвредить опасные мины ПОМ-2. Их особенность в том, что их невозможно обезвредить без взрыва.
Мины устанавливаются только средствами дистанционного минирования, а взрыв заряда происходит в момент срабатывания чувствительных датчиков цели.
Для того, чтобы скрыть, что смертельные боеприпасы наемники получают из России, боевики затирают маркировку. Они стирают номер партии изготовления, завода и дату изготовления боеприпаса.
Не до конца затертая маркировка боеприпаса / Фото штаба ООС
Сведения о ситуации на Донбассе за прошедшие сутки
- За сутки пророссийские боевики 6 раз нарушали режим прекращения огня.
- Наемники обстреляли Авдеевку, Южное, Майорск, Пески и Зайцево. Об этих фактах сообщили ОБСЕ.
- В пригороде Песков враг использовал крупнокалиберные пулеметы, подствольные и станковые противотанковые гранатометы.
- В районе Зайцево оккупанты дистанционно минировали позиции ООС из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.
- К счастью, боевых потерь среди наших защитников нет.
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