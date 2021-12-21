В пресс-службе Министерства обороны Украины отметили, что командование российских оккупационных войск на временно оккупированной территории Донбасса и Луганщины активизировало проведение инженерных работ. Речь идет об усовершенствовании фортификационного оборудования передовых позиций.

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Боевики используют запретные мины

В районах дислокации передовых подразделений, по информации разведки, оборудуются ложные замаскированные позиции с учетом сезонных изменений местности, устанавливают дополнительные муляжи вооружения и военной техники для введения в заблуждение командования Объединенных сил и провоцирования.

Кроме того, боевики продолжают минировать участки местности, приближенные к линии столкновения, с использованием запрещенных международными конвенциями противопехотных мин типа:

ПОМ-2;

ПМН-2;

ОЗМ-72; МОН.

Соответствующая ситуация в местности, близкой к линии столкновения, повышает угрозу местному населению.

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Ситуация на оккупированных территориях: последние новости

За 20 декабря со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Среди них – применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Кроме того, по данным разведчиков, в настоящее время в ОРДЛО на постоянной основе находятся 600 – 800 российских офицеров и генералов.

Кадровые военные занимают командные должности в 1 и 2 армейских корпусах России, расположенных на оккупированных территориях. Соответствующие соединения вошли в Украину в августе – сентябре 2014 года.

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