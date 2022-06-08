Данные действия являются обязательными для Всех работодателей, которые отправляли списки в местные военкоматы.

Читайте также Буча поставила всех перед выбором

Зачем

Такими действиями русские марионетки надеются уменьшить протестный потенциал женщин, которые сейчас активно самоорганизованы и хотят, чтобы их погибшим мужчинам присвоили статус. Но в военкоматах им говорят, что они пошли воевать против Украины, как добровольцы.

Как результат, местные специалисты по кризисным ситуациям, решили "героизировать" тех, кто был убит. С помощью фотографий на общепите…

ЕС готовит 7 пакет санкций против России – смотрите видео: