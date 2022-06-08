Відомо, що ці дії є обов'язковими для всіх роботодавців, які надсилали списки до місцевих військкоматів.

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Для чого це робиться

Такими діями російські проксі на Донбасі сподіваються зменшити протестний потенціал жінок, які зараз активно самоорганізовані та хочуть, щоб їхнім загиблим чоловікам надали відповідний статус. Але у військкоматах їм кажуть, що вони нібито пішли воювати проти України як добровольці.

Як результат, місцеві фахівці з кризових ситуацій вирішили "героїзувати" тих, хто був убитий. І роблять це фотографіями на закладах громадського харчування.

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