Вражескую технику зафиксировал мини-беспилотник миссии ООС в районе населенного пункта Нижняя Крынка.
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Известно, что в этой зоне дислоцируется так называемый первый армейский корпус вооруженных формирований России.
Что еще обнаружил мини-беспилотник
В районе Степовое удалось зафиксировать размещение двух траншеекопателей: МДК-3 и ТМК-2. Это свидетельствует об инженерном оборудовании позиций в непосредственной близости от линии разграничения.
В то же время оккупанты продолжали препятствовать работе патрулей СММ ОБСЕ на оккупированных территориях. Так, на блокпосту возле Старомихайловки враг задержал патруль СММ на 20 минут, сославшись якобы на соображения безопасности.
Не обошлось и без блокирования сигнала беспилотника со стороны пророссийских боевиков. Члены наблюдательной миссии пожаловались, что оккупанты применили против беспилотника средства радиоэлектронной борьбы. Произошло это в районе населенного пункта Гольмовский.
Вследствие этих препятствий, СММ ОБСЕ не удалось выявить и установить истинное количество вооружения и боевой техники вооруженных формирований России, которые находятся вне определенных районов и линий отвода,
– говорится в сообщении.
Поэтому данные, приведенные в отчете, не отражают истинных масштабов развертывания боевой техники оккупантов на захваченных ими территориях.
Как прошли сутки на Донбассе
- Боевики 2 раза срывали тишину на передовой. Возле Опытного открыли огонь из стрелкового оружия. Вблизи Новоалександровки били из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
- К счастью, потерь среди личного состава ООС нет. Однако украинские защитники были вынуждены открыть огонь, чтобы оккупанты прекратили обстрелы.