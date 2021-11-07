Враг подстраивает полет БПЛА во время облета линии разграничения. Таким образом оккупанты нарушают перемирие.

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Одной "птицей" стало меньше

Однако украинские военнослужащие постоянно контролируют воздушное пространство и готовы реагировать на нарушения. Следовательно, сбили еще один вражеский беспилотник.

Не слишком опытный пилот оккупантов и его техника попала под меткий огонь наших воинов. Как следствие, одной опасной "птицей" в воздухе стало меньше,

– отметили в ООС.

Также обнародовали фотографии сбитого БПЛА.



Сбитый беспилотник / Фото ООС

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