Враг подстраивает полет БПЛА во время облета линии разграничения. Таким образом оккупанты нарушают перемирие.
Важно Российские наемники убили защитника Украины, 2 военных – ранены
Одной "птицей" стало меньше
Однако украинские военнослужащие постоянно контролируют воздушное пространство и готовы реагировать на нарушения. Следовательно, сбили еще один вражеский беспилотник.
Не слишком опытный пилот оккупантов и его техника попала под меткий огонь наших воинов. Как следствие, одной опасной "птицей" в воздухе стало меньше,
– отметили в ООС.
Также обнародовали фотографии сбитого БПЛА.
Сбитый беспилотник / Фото ООС
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