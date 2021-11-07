Ворог підлаштовує політ БПЛА під час обльоту лінії розмежування. Таким чином окупанти порушують перемир'я.
Важливо Російські найманці вбили захисника України, 2 військових – поранені
Однією "птахою" стало менше
Однак українські військовослужбовці постійно контролюють повітряний простір і готові реагувати на порушення. Відтак збили ще один ворожий безпілотник.
Не надто досвідчений пілот окупантів та його техніка потрапила під влучний вогонь наших воїнів. Як наслідок, однією небезпечною "птахою" в повітрі стало менше",
– зазначили в ООС.
Також оприлюднили світлини збитого БПЛА.
Збитий безпілотник / Фото ООС
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- Від початку доби 7 листопада бойовики вже встигли 8 разів порушити перемир'я. Гатили з гранатометів, мінометів та стрілецької зброї.
- У результаті загинув Віталій Павлисько з Яворова. Ще 2 захисників зазнали поранень.
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- Однак в українській розвідці та Міноборони заспокоюють, що сил агресора не побільшало.