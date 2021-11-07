Ворог підлаштовує політ БПЛА під час обльоту лінії розмежування. Таким чином окупанти порушують перемир'я.

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Однією "птахою" стало менше

Однак українські військовослужбовці постійно контролюють повітряний простір і готові реагувати на порушення. Відтак збили ще один ворожий безпілотник.

Не надто досвідчений пілот окупантів та його техніка потрапила під влучний вогонь наших воїнів. Як наслідок, однією небезпечною "птахою" в повітрі стало менше",

– зазначили в ООС.

Також оприлюднили світлини збитого БПЛА.



Збитий безпілотник / Фото ООС

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