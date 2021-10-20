С начала текущих суток боевики 1 раз открывали огонь по позициям ВСУ вблизи Березового. Противники вели обстрел из стрелкового оружия.
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Оккупанты ранили украинского воина
В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воину предоставлено домедицинскую помощь и эвакуировано в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное,
– сообщили наши военные.
"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи по назначению", – добавили в штабе ООС.
Ситуация на Донбассе: что известно
- В течение суток, 19 октября, оккупанты 8 раз нарушили перемирие, применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение.
- Боевики обстреливали позиции ВСУ вблизи Авдеевки, Зайцевого, Гранитного, Лопаскиного, Катериновки, Водяного, Верхнеторецкого.
- К счастью, украинские военнослужащие не пострадали. На провокации врага бойцы Вооруженных сил Украины открывали огонь.