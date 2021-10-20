С начала текущих суток боевики 1 раз открывали огонь по позициям ВСУ вблизи Березового. Противники вели обстрел из стрелкового оружия.

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Оккупанты ранили украинского воина

В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воину предоставлено домедицинскую помощь и эвакуировано в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное,

– сообщили наши военные.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи по назначению", – добавили в штабе ООС.

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