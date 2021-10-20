З початку поточної доби бойовики 1 раз відкривали вогонь по позиціях ЗСУ поблизу Березового. Противники вели обстріл зі стрілецької зброї.

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Окупанти поранили українського воїна

Унаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров'я – задовільний,

– повідомили наші військові.

"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання за призначенням", – додали у штабі ООС.

Ситуація на Донбасі: що відомо