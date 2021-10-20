Вона нагадала, що Спеціальна моніторингова місія – це "не тільки найбільша і найбільш значуща операція ОБСЄ, але також й одна з найважливіших".

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Здійснюючи неупереджене спостереження за ситуацією, СММ є незамінним інструментом з документування порушень режиму припинення вогню, постачання осіб, відповідальних за прийняття рішень, важливою інформацією і сприяння діалогу між протиборчими сторонами,

– сказала Даніела де Ріддер.

Спецпредставниця нагадала, що Місія наділена повноваженнями відповідно до рішень, прийнятих на основі консенсусу всіма 57 державами-учасницями ОБСЄ, і "їй повинна бути надана безумовна свобода пересування".

"Після рішення Росії не продовжувати мандат у пунктах пропуску "Гуково" та "Донецьк" на російсько-українському кордоні після 30 вересня СММ стала останнім інструментом ОБСЄ для забезпечення деякої прозорості у семирічній війні з понад 14 тисячами загиблих", – додала вона.

Обмеження діяльності СММ ще більше обмежують прозорість і підривають довіру,

– підсумувала посадовиця.

Що цьому передувало