Ситуацію зі співробітниками ОБСЄ у Горлівці виданню прокоментували у Міністерстві закордонних справ Польщі у відповідь на інформаційний запит.
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Реакція Польщі на захоплення співробітників ОБСЄ
Інформацію про інцидент (у Горлівці – 24 канал) ми сприйняли із занепокоєнням. Ми передбачаємо, що він погіршить й без того складні умови праці Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Сході України,
– заявили у відомстві.
Там також наголосили, що з цього приводу міністерство перебуває у постійному контакті як з керівництвом СММ, секретаріатом ОБСЄ, який контролює роботу місії, так і зі шведським головуванням ОБСЄ, яке контролює дипломатичні зусилля, які мають на меті деескалацію напруги та гарантування безпеки СММ.
Блокування місії ОБСЄ: що відомо
- 13 жовтня на Донбасі затримали російського найманця Андрія Косяка. Він проводив розвідку під прикриттям розмінування території. Опісля бойовики пригрозили, що відмовляться від мінського формату, якщо Косяка не відпустять.
- Пізніше вони вирішили протестувати проти місії ОБСЄ в Донецьку, демонструючи так своє невдоволення затриманням бойовика.
- 15 – 16 жовтня представники місії не могли вийти з будівлі. А 17 жовтня окупанти заблокували спостерігачів ОБСЄ ще й в Горлівці.
- Блокаду бойовики зняли після обіду 18 жовтня. Тоді ж СММ ОБСЄ змогла відновити свою роботу.