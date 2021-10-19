Ситуацію зі співробітниками ОБСЄ у Горлівці виданню прокоментували у Міністерстві закордонних справ Польщі у відповідь на інформаційний запит.

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Інформацію про інцидент (у Горлівці – 24 канал) ми сприйняли із занепокоєнням. Ми передбачаємо, що він погіршить й без того складні умови праці Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Сході України,

– заявили у відомстві.

Там також наголосили, що з цього приводу міністерство перебуває у постійному контакті як з керівництвом СММ, секретаріатом ОБСЄ, який контролює роботу місії, так і зі шведським головуванням ОБСЄ, яке контролює дипломатичні зусилля, які мають на меті деескалацію напруги та гарантування безпеки СММ.

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