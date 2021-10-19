Як зазначили у звіті місії, окупанти зняли блокаду 18 жовтня, о 15:40. Тож, представники ОБСЄ змогли покинути патрульну базу.
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В ОБСЄ зазначили, що перед будівлею бази спостерігачі бачили раніше встановлений намет, однак не зафіксували людей і транспортних засобів поблизу.
18 жовтня команда місії повідомила, що раніше зафіксовані навісний замок і ланцюг прибрали з автомобільних воріт передової патрульної бази місії у Горлівці. Ці ворота були відкриті,
– мовиться у звіті.
Таким чином, команда СММ ОБСЄ здійснила патрулювання і повернулася о 16:03.
Блокування місії ОБСЄ: головне
- Ще 13 жовтня на Донбасі затримали російського бойовика Андрія Косяка. Він проводив розвідку під прикриттям розмінування території. Бойовики після цього пригрозили, що відмовляться від мінського формату, якщо Косяка не відпустять.
- Згодом вони вирішили протестувати проти місії ОБСЄ в Донецьку. У такий спосіб показували своє невдоволення через затримання.
- Протягом 15 – 16 жовтня представники місії не могли вийти з будівлі. Вже 17 жовтня бойовики ще й в Горлівці заблокували спостерігачів ОБСЄ.