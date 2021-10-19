Як зазначили у звіті місії, окупанти зняли блокаду 18 жовтня, о 15:40. Тож, представники ОБСЄ змогли покинути патрульну базу.

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В ОБСЄ зазначили, що перед будівлею бази спостерігачі бачили раніше встановлений намет, однак не зафіксували людей і транспортних засобів поблизу.

18 жовтня команда місії повідомила, що раніше зафіксовані навісний замок і ланцюг прибрали з автомобільних воріт передової патрульної бази місії у Горлівці. Ці ворота були відкриті,

– мовиться у звіті.

Зверніть увагу! Населений пункт Горлівка, непідконтрольний уряду України, розташований у 39 кілометрах на північний схід від Донецька.

Таким чином, команда СММ ОБСЄ здійснила патрулювання і повернулася о 16:03.

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