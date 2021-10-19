Как отметили в отчете миссии, оккупанты сняли блокаду 18 октября, в 15:40. Поэтому, представители ОБСЕ смогли покинуть патрульную базу.
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В ОБСЕ отметили, что перед зданием базы наблюдатели видели ранее установленную палатка, однако не зафиксировали людей и транспортных средств поблизости.
18 октября команда миссии сообщила, что ранее зафиксированные навесной замок и цепь убрали с автомобильных ворот передовой патрульной базы миссии в Горловке. Эти ворота были открыты,
– говорится в отчете.
Таким образом, команда СММ ОБСЕ осуществила патрулирование и вернулась в 16:03.
Блокировка миссии ОБСЕ: главное
- Еще 13 октября на Донбассе задержали российского боевика Андрея Косяка. Он проводил разведку под прикрытием разминирования территории. Боевики после этого пригрозили, что откажутся от минского формата, если Косяка не отпустят.
- Впоследствии они решили протестовать против миссии ОБСЕ в Донецке. Таким образом показывали свое недовольство из-за задержания.
- В течение 15 – 16 октября представители миссии не могли выйти из здания. Уже 17 октября боевики еще и в Горловке заблокировали наблюдателей ОБСЕ.