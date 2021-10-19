Как отметили в отчете миссии, оккупанты сняли блокаду 18 октября, в 15:40. Поэтому, представители ОБСЕ смогли покинуть патрульную базу.

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В ОБСЕ отметили, что перед зданием базы наблюдатели видели ранее установленную ​​палатка, однако не зафиксировали людей и транспортных средств поблизости.

18 октября команда миссии сообщила, что ранее зафиксированные навесной замок и цепь убрали с автомобильных ворот передовой патрульной базы миссии в Горловке. Эти ворота были открыты,

– говорится в отчете.

Обратите внимание! Населенный пункт Горловка, неподконтрольный правительству Украины, расположен в 39 километрах к северо-востоку от Донецка.

Таким образом, команда СММ ОБСЕ осуществила патрулирование и вернулась в 16:03.

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