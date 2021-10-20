Она напомнила, что Специальная мониторинговая миссия – это "не только крупнейшая и наиболее значимая операция ОБСЕ, но также и одна из важнейших".
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Осуществляя беспристрастное наблюдение за ситуацией, СММ является незаменимым инструментом по документированию нарушений режима прекращения огня, снабжению лиц, ответственных за принятие решений, важной информацией и содействию диалогу между противоборствующими сторонами,
– сказала Даниэла де Риддер.
Спецпредставитель напомнила, что миссия наделена полномочиями в соответствии с решениями, принятыми на основе консенсуса всеми 57 государствами-участниками ОБСЕ, и "ей должна быть предоставлена безусловная свобода передвижения".
"После решение России не продлевать мандат в пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" на российско-украинской границе после 30 сентября СММ стала последним инструментом ОБСЕ для обеспечения некоторой прозрачности в семилетней войне с более чем 14 тысячами погибших", – добавила она.
Ограничения деятельности СММ еще больше ограничивают прозрачность и подрывают доверие,
– подытожила чиновница.
Что этому предшествовало
- Еще 13 октября на Донбассе задержали российского боевика Андрея Косяка. Он проводил разведку под прикрытием разминирования территории.
- Наемники страны-агрессора после этого начали угрожать, что откажутся от минского формата, если террориста не отпустят.
- Впоследствии они решили протестовать против миссии ОБСЕ в Донецке. Таким образом показывали свое недовольство из-за задержания.
- В течение 15 – 16 октября представители миссии не могли выйти из здания. Уже 17 октября боевики еще и в Горловке заблокировали наблюдателей ОБСЕ.