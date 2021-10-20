Она напомнила, что Специальная мониторинговая миссия – это "не только крупнейшая и наиболее значимая операция ОБСЕ, но также и одна из важнейших".

Читайте также Захват сотрудников ОБСЕ в Горловке может осложнить работу миссии, – МИД Польши

Осуществляя беспристрастное наблюдение за ситуацией, СММ является незаменимым инструментом по документированию нарушений режима прекращения огня, снабжению лиц, ответственных за принятие решений, важной информацией и содействию диалогу между противоборствующими сторонами,

– сказала Даниэла де Риддер.

Спецпредставитель напомнила, что миссия наделена полномочиями в соответствии с решениями, принятыми на основе консенсуса всеми 57 государствами-участниками ОБСЕ, и "ей должна быть предоставлена безусловная свобода передвижения".

"После решение России не продлевать мандат в пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" на российско-украинской границе после 30 сентября СММ стала последним инструментом ОБСЕ для обеспечения некоторой прозрачности в семилетней войне с более чем 14 тысячами погибших", – добавила она.

Ограничения деятельности СММ еще больше ограничивают прозрачность и подрывают доверие,

– подытожила чиновница.

Что этому предшествовало