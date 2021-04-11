Оккупанты на Донбассе устроили "охоту" на беспилотники ОБСЕ
Враг на Донбассе препятствует работе СММ ОБСЕ. Только за первую неделю апреля 2021 года оккупанты 50 раз глушили беспилотники Специальной мониторинговой миссии.
Источник:ООС
В ОБСЕ отметили, что оккупанты с февраля 2021 года стали больше препятствовать работе СММ на оккупированных территориях.
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Статистика нарушений
За март 2021 года зафиксировали 92 факта глушения беспилотников СММ, а за первую неделю апреля 2021 года уже 50 таких случаев. Также международные наблюдатели пожаловались, что враг блокирует работу фактически по всей линии разграничения.
Вооруженные формирования России стремятся скрыть накопление вооружения и военной техники, а также обстрелы позиций ВСУ. Для того, чтобы потом распространять фейковую информацию и обвинять правительство Украины в нарушении минских договоренностей,
– объяснили в СММ ОБСЕ.
Схема случаев недопусков патрулей на оккупированные территории / Фото штаба ООС
В ВСУ предположили, что станции помех России, которые блокируют работу беспилотников, расположены:
- на Северодонецком направлении в районах населенных пунктов Кадиевка, Дебальцево;
- на Авдеевском направлении в районе населенного пункта Донецк;
- на Мариупольском направлении в районе населенного пункта Безымянное.
Случаи глушения беспилотников СММ ОБСЕ / Фото штаба ООС
Почему работа СММ ОБСЕ на Донбассе важна
- Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ развернута в Украине для обеспечения эффективного мониторинга и отчетности относительно ситуации по безопасности, режима прекращения огня, отвода вооружения, разминирования, а также разведения сил и средств на Донбассе.
- Сейчас деятельность СММ является единственным действенным и беспристрастным инструментом фиксации нарушений минских договоренностей. Понимая это, оккупанты откровенно игнорируют требования мандата СММ, прибегая к глушению ее беспилотников.
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