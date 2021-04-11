Враг на Донбассе препятствует работе СММ ОБСЕ. Только за первую неделю апреля 2021 года оккупанты 50 раз глушили беспилотники Специальной мониторинговой миссии.

В ОБСЕ отметили, что оккупанты с февраля 2021 года стали больше препятствовать работе СММ на оккупированных территориях.

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Статистика нарушений

За март 2021 года зафиксировали 92 факта глушения беспилотников СММ, а за первую неделю апреля 2021 года уже 50 таких случаев. Также международные наблюдатели пожаловались, что враг блокирует работу фактически по всей линии разграничения.

Вооруженные формирования России стремятся скрыть накопление вооружения и военной техники, а также обстрелы позиций ВСУ. Для того, чтобы потом распространять фейковую информацию и обвинять правительство Украины в нарушении минских договоренностей,

– объяснили в СММ ОБСЕ.



Схема случаев недопусков патрулей на оккупированные территории / Фото штаба ООС

В ВСУ предположили, что станции помех России, которые блокируют работу беспилотников, расположены:

на Северодонецком направлении в районах населенных пунктов Кадиевка, Дебальцево;

в районах населенных пунктов Кадиевка, Дебальцево; на Авдеевском направлении в районе населенного пункта Донецк;

в районе населенного пункта Донецк; на Мариупольском направлении в районе населенного пункта Безымянное.



Случаи глушения беспилотников СММ ОБСЕ / Фото штаба ООС

Почему работа СММ ОБСЕ на Донбассе важна