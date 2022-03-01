Также городские власти сообщают, что снаряд уничтожил большую часть здания. Об этом стало известно 1 марта.

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Было два попадания. Уничтожена большая часть здания, включая кабинет головы — его там не было,

– говорится в сообщении.

Число погибших и раненых все еще считают. В момент взрывов в здании находились тероборона, военные и волонтеры.

В ГСЧС сообщают, что погибли по меньшей мере 10 человек, а более 20 – ранены.

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