Також міська влада повідомляє, що снаряд знищив більшу частину будівлі. Про це стало відомо 1 березня.

До теми Обстріл Харківської ОДА: щонайменше 10 загиблих

Було два влучання. Знищена велика частина будівлі включно з кабінетом голови — його там не було,

– мовиться в повідомленні.

Кількість загиблих та поранених все ще рахують. У момент вибухів у будівлі перебували тероборона, військові та волонтери.

У ДСНС повідомляють, що загинуло щонайменше 10 людей, а понад 20 – поранені.

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