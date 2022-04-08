Водители ехали из Запорожья в захваченный Мелитополь. Об этом сообщил мэр Иван Федоров, передает 24 канал.

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Российские оккупанты дважды заставляли водителей автобусов ночевать на блокпостах посреди трассы. Около 9 часов вечера приехали вооруженные солдаты, собрали всех водителей в одном автобусе и сказали им двигаться в Запорожье.

– рассказал Федоров.

Россияне "поблагодарили" за 8 автобусов и сказали водителям передать руководству, чтобы больше в Мелитополь не ехали.

Сейчас власти делают все для того, чтобы вернуть 8 украденных автобусов, так как они нужны для эвакуации людей из Мелитополя. Пока оккупанты только кормят обещаниями о том, что передадут транспорт, однако не делают этого.

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