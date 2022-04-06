Об этом в эфире 24 канала эксклюзивно сообщил корреспондент из Запорожья. По его словам, оккупанты запугивают именно тем, что не они повторят в городе зверства из Бучи, а, мол, украинские военные.

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Почему оккупанты распространяют фейк и какая ситуация в городе

Как рассказал журналист, в городе уже появились тревожные тенденции. Украина перехватывает разговоры оккупантов, где их командиры говорят подчиненным: "Увидишь гражданских – валы всех подряд", хотя сами распространяют по городу новые фейки и устрашения.

В Мелитополе враги развернули бурную пропагандистскую деятельность. Уже доносится информация, что они Бучей тоже пугают мелитопольцев,

– отметил он.

Корреспондент из Запорожья объяснил, что они пугают тем, что украинские военные придут возвращать наш город, будут стрелять и устроят здесь вторую Бучу.

"Они ведут к тому, чтобы эвакуировались в Крым. Эта тенденция в разных регионах Украины. Они пытаются вывести как можно больше людей на российскую территорию, пугая их какими-то ужасами", – добавил запорожский журналист.

Корреспондент из Запорожья об устрашении мелитопольцев Бучей: смотрите видео

Также по информации корреспондента, некоторые люди подвергаются пропаганде, поскольку не имеют информации о реальной действительности, ведь отключен интернет и какая-либо связь, а российские захватчики пользуются этим из-за многочисленных потерь и страха перед ВСУ.