Про це в ефірі 24 каналу ексклюзивно повідомив кореспондент із Запоріжжя. За його словами, окупанти залякують саме тим, що не вони повторять у місті звірства з Бучі, а, мовляв, українські військові.

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Чому окупанти поширюють фейк та яка ситуація у місті

Як розповів журналіст, у місті вже з'явились тривожні тенденції. Україна перехоплює розмови окупантів, де їхні командири кажуть підлеглим: "Побачиш цивільних – вали всіх поспіль", хоч самі поширюють по місту нові фейки та залякування.

У Мелітополі вороги розгорнули бурхливу пропагандистську діяльність. Уже долітає інформація, що вони Бучею теж лякають мелітопольців,

– зазначив він.

Кореспондент із Запоріжжя пояснив, що вони лякають тим, що українські військові прийдуть повертати наше місто, стрілятимуть і влаштують тут другу Бучу.

"Вони ведуть до того, щоб евакуювались у Крим. Ця тенденція у різних регіонах України. Вони намагаються вивести якнайбільше людей на російську територію, лякаючи їх якимись страхіттями", – додав запорізький журналіст.

Кореспондент із Запоріжжя про залякування мелітопольців Бучею: дивіться відео

Також за інформацією кореспондента, деякі люди піддаються на пропаганду, оскільки не мають інформації про реальну дійсність, адже відключений інтернет та будь-який зв'язок, а російські загарбники користаються цим через численні втрати та страх перед ЗСУ.