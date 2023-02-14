Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал. По его словам, сейчас враг думает, как доставлять боеприпасы из самых отдаленных уголков.

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Где оккупанты еще имеют силы для наступления

Как рассказал Череватый, сейчас огневые удары оккупанты концентрируют там, где им больше всего нужно. В последние недели рекордные обстрелы зафиксировали на Лиманском и Луганском направлениях, а также в районе Кременной – там за эти сутки было 345 обстрелов.

К тому же 234 обстрела зафиксировали на Бахмутском направлении.

Оккупанты еще пытаются концентрировать огонь там, где им нужно. Однако наши войска делают все, чтобы снизит их логистические возможности,

– отметил Череватый.

По его словам, украинские защитники активно уничтожают полевые склады захватчиков. Поэтому враг отодвигает их как можно дальше от линии фронта.

Череватый отметил, что оккупанты уже думают о доставке боеприпасов из центральных и самых отдаленных регионов России.

"Также они ведут переговоры с другими странами. Потому что видят, что у них будет нехватка боеприпасов", – добавил спикер.

Россия использует снаряды, изготовленные 40 лет назад

Недавно стало известно, что из-за истощения запасов вооружений Россия вынуждена использовать боеприпасы, произведенные более сорока лет назад, надежность которых – крайне низкая.

Как оказалось, Россия начала поставлять в войска боеприпасы из старых арсеналов, многие из этих боеприпасов изготовлены десять лет назад, и их использование связано с риском.