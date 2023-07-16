О жертве прилета по Харькову рассказали в Офисе Генпрокурора. Тем временем городской голова Игорь Терехов отметил, что в Основянском районе работают сотрудники ГСЧС. Они занимаются ликвидацией пожара.

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Несколько раненых и один погибший

В прокуратуре отметили, что в 18:50 российские захватчики нанесли ракетный удар по Харькову. Они попали в промышленное предприятие, расположенное в Основянском районе города. По предварительной версии, оккупанты выпустили две ракеты типа С-300 из Белгородской области.

Известно, что один человек погиб в результате атаки. Еще трое получили ранения. Все они – сотрудники промышленного предприятия. Как отметил глава ОВА Олег Синегубов, их госпитализировали в Областной центр экстренной помощи. У мужчин осколочные ранения.

По состоянию на 22.00 16 июля поступило обновление данных от главы Харьковской ОВА Олега Синегубова. По его словам, жертвой ракетного удара стал мужчина 1999 года рождения. Он работал на этом гражданском предприятии, в которое попали оккупанты.

Ракетная атака по Харькову 16 июля: что известно

Заметим, что мощные взрывы в городе прогремели после отбоя. Тогда местные жители насчитали по меньшей мере три взрыва. Собственно, информация о них начала распространяться по сети около 18:50, а отменили тревогу в области в 18:44.

Оперативно отреагировал глава ОВА Олег Синегубов. Он отметил, что на место прилета отправились все соответствующие специальные службы.

Оккупанты нанесли удары по Харькову. Профильные службы выехали на места вызовов. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется,

– сообщили в ОВА.

Мэр Игорь Терехов подчеркнул, что по Харькову с начала суток оккупанты ударили во второй раз. Тогда уже писали, что под атаку попал Основянский район.

Терехов призвал жителей города быть осторожными и находиться в укрытии, когда звучит воздушная тревога. Должны констатировать тот факт, что между вылетами и прилетами в этом случае проходит несколько минут. И иногда люди просто не успевают перейти в относительно безопасные места, чтобы спастись.