Об этом рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. По его словам, есть случаи, когда россияне фотографировали и насильственно вылавливали протестующих.

К теме Враг терроризирует жителей Херсона: похищают женщин и ищут ветеранов АТО

Херсонский депутат: Нас не запугать

В Херсоне и Каховке анонсирована очередная акция протеста. Местный депутат отметил, что оккупанты вообще не ожидали такого огромного сопротивления, что херсонцы будут почти каждый день выходить на центральные площади своих городов и говорить решительно "нет" врагу.

Начали запугивать. Несколько дней не проходили акции протеста. Оккупанты начали фотографировать активистов и вылавливать по одному, держать по несколько дней,

– поделился деталями он.

В целом цель россиян, предположил Хлань, состоит в том, чтобы найти тех, кто организовывает митинги. Однако они не могут даже представить, что люди сами самоорганизовываются.

"Патриотическое движение людей настолько крепкое, что нам не нужно никаких организаторов. Достаточно просто соцсетей и люди выходят в огромном количестве. Не помню за всю независимость Украины, чтобы так люди самоорганизовывались и выходили на центральные площади", – отметил депутат.

Также Хлань отметил, что, несмотря на фотографирование и вылов активистов, люди все-таки будут выходить. "Чтобы сказать, что нас не запугать задержаниями и преследованиями", – добавил он.

В Херсоне рассказали о бесполезных попытках подавления акций протеста: смотрите видео