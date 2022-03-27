Про це розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. За його словами, є випадки, як росіяни фотографували та насильно виловлювали протестувальників.

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Херсонський депутат: Нас не залякати

У Херсоні та Каховці анонсована чергова акція протесту. Місцевий депутат зазначив, що окупанти взагалі не чекали такого шаленого спротиву, що херсонці будуть майже щодня виходити на центральні площі своїх міст й казати рішуче "ні" ворогу.

Почали залякувати. Декілька днів не відбувалися акцій протесту. Окупанти почали фотографувати активістів й виловлювати по одному, тримати по декілька днів,

– поділився деталями він.

Загалом мета росіян, припустив Хлань, полягає у тому, щоб знайти тих, хто організовує мітинги. Проте вони не можуть навіть собі уявити, що люди самі самоорганізовуються.

"Патріотичний рух людей настільки міцний, що нам не треба ніяких організаторів. Достатньо просто соцмереж і люди виходять у шаленій кількості. Не пам'ятаю за всю незалежність України, щоб так люди самоорганізовувались і виходили на центральні площі", – зазначив херсонський депутат.

Також Хлань наголосив на тому, що попри фотографування та виловлювання активістів, люди таки виходитимуть. "Щоб сказати, що нас не залякати затриманнями й переслідуваннями", – додав він.

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