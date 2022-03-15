Российские оккупанты продолжают атаку Харькова. Впрочем, наземная операция врага удачно не проходит.

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Ликвидация оккупантов возле Харькова

Группа российских оккупантов хотела окопаться вблизи Харькова. Впрочем, копание замерзшей земли было непродолжительным – ВСУ обнаружили врагов и уничтожили. Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика.

Видео ликвидированных оккупантов

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