Російські окупанти продовжують атаку Харкова. Втім, наземна операція ворога вдало не проходить.

Читайте також Місто звикає до обстрілів окупантів: Кім розповів про суворих миколаївців

Ліквідація окупантів біля Харкова

Група російських окупантів хотіла окопатися поблизу Харкова. Втім, копання замерзлої землі було нетривалим – ЗСУ виявили ворогів та знищили. Обережно – на відео присутня нецензурна лексика.

Відео ліквідованих окупантів

Дивіться також: Русскій солдат, тебе тут ніхто не боїться: нові звернення київських "Валькірій"