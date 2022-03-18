Такое мнение высказал мэр Львова Андрей Садовый. Сделал он это на брифинге 18 марта.

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Под удар оккупантов в большинстве случаев попадают гражданские объекты

Как отметил Садовый, если проанализировать атаки по другим городам Украины, то под удар попадают школы, садики, больницы, любые другие объекты инфраструктуры. И в минимальном количестве оккупанты поражают объекты военной инфраструктуры.

Тактика врага – тотальное уничтожение украинцев, в частности, детей, женщин и старших лиц. Это геноцид, когда люди не имеют возможности выехать из Мариуполя, когда создают безумные проблемы и туда нельзя довезти воду и медикаменты,

– подчеркнул львовский городской голова.

Он добавил, что сегодня все города Украины и все объекты во всех городах находятся в равной ситуации.

"Мы сегодня во Львове пытаемся максимально сохранить исторические объекты, проводим соответствующие работы. Если, не дай Бог, будут бомбардировки, чтобы мы сохранили этот бриллиант, историческое наследие, которое принадлежит не нам. Оно принадлежит целому миру. Таковы реалии нашей жизни", – подчеркнул Садовый.

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