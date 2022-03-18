Таку думку висловив мер Львова Андрій Садовий. Зробив він це під час брифінгу 18 березня.

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Під удар окупантів здебільшого потрапляють цивільні об'єкти

Як зауважив Садовий, якщо проаналізувати атаки по інших містах в Україні, то під удар потрапляють школи, садочки, лікарні, будь-які інші об’єкти інфраструктури. І в мінімальній кількості окупанти вражають об’єкти військової інфраструктури.

Тактика ворога – тотальне знищення українців, зокрема дітей, жінок і старших осіб. Це є геноцидом, коли люди не мають можливості виїхати з Маріуполя, коли створюють шалені проблеми та туди не можна довезти воду та медикаменти,

– наголосив львівський міський голова.

Він додав, що сьогодні всі міста в Україні та всі об’єкти у всіх містах перебувають у рівній ситуації.

"Ми сьогодні у Львові намагаємося максимально зберегти історичні об’єкти, проводимо відповідні роботи. Якщо, не дай Боже, будуть бомбардування, щоб ми зберегли цей діамант, історичну спадщину, яка належить не нам. Вона належить цілому світу. Такі реалії нашого життя", – підкреслив Садовий.

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