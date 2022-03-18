Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.
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За його словами, порожні дитячі візочки на площі Ринок – це символи життів тих ангелят, які зараз, замість рішучих дій світу, захищають небо над Україною.
Акція з дитячими візочками у центрі Львова / Фото Марії Мисик
Це та страшна ціна війни, яку сплачує сьогодні Україна. І ми закликаємо всіх дорослих всього світу єдиним щитом вберегти українських дітей і подарувати їм майбутнє. Вимагайте від урядів інших країн закриття неба над Україною,
– заявив Садовий.
Акція з дитячими візочками у центрі Львова / Фото Марії Мисик
Міський голова Львова додав, щоб місцеві фотографували акцію, розповідали про злочини Росії та публікували це у соцмережах з хештегом #closethesky.
Дивіться відео з акції у Львові:
До слова, станом на ранок 18 березня жертвами війни, яку росіяни ведуть проти українців, стали вже 109 дітей, ще більш ніж 130 – поранені.
Найбільше дітей постраждали від збройної агресії Росії в таких областях:
- Київській – 55,
- Харківській – 34,
- Донецькій – 26,
- Чернігівській – 29,
- Миколаївській – 20,
- Житомирській – 15,
- Сумській – 14,
- Херсонській – 14.
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