Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

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За його словами, порожні дитячі візочки на площі Ринок – це символи життів тих ангелят, які зараз, замість рішучих дій світу, захищають небо над Україною.



Акція з дитячими візочками у центрі Львова / Фото Марії Мисик

Це та страшна ціна війни, яку сплачує сьогодні Україна. І ми закликаємо всіх дорослих всього світу єдиним щитом вберегти українських дітей і подарувати їм майбутнє. Вимагайте від урядів інших країн закриття неба над Україною,

– заявив Садовий.



Акція з дитячими візочками у центрі Львова / Фото Марії Мисик

Міський голова Львова додав, щоб місцеві фотографували акцію, розповідали про злочини Росії та публікували це у соцмережах з хештегом #closethesky.

Дивіться відео з акції у Львові:

До слова, станом на ранок 18 березня жертвами війни, яку росіяни ведуть проти українців, стали вже 109 дітей, ще більш ніж 130 – поранені.

Найбільше дітей постраждали від збройної агресії Росії в таких областях:

Київській – 55,

Харківській – 34,

Донецькій – 26,

Чернігівській – 29,

Миколаївській – 20,

Житомирській – 15,

Сумській – 14,

Херсонській – 14.

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