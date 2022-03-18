Про це у Центрі протидії дезінформації при РНБО України заявили після низки акцій на підтримку війни проти України, в якій були залучені неповнолітні.

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Фахівці Центру протидії дезінформації зафіксували масові випадки залучення неповнолітніх та дітей дошкільного віку для підтримки терористичних дій Росії, зокрема:

школи примусово влаштовують "акції";

дітей не допускають до об'єктивної та неупередженої інформації;

залучення дітей з інтернатів та дитячих будинків, оскільки не буде заперечень від батьків.

Тож окупант, не знаючи меж своєї нищівної діяльності, тероризує не тільки наших дітей, а й власних,

– мовиться у повідомленні.

Також у Центрі протидії дезінформації нагадали про Конвенцію ООН про права дитини (1989 року), яка передбачає, що діти мають право на:

вільне висловлювання особистої думки, формування власних поглядів, розвиток власної громадської активності;

одержання інформації, що відповідає їхньому віку;

право на свободу, особисту недоторканність та захист гідності.

Міжнародна спільнота не має залишатись осторонь від зомбування і використання дітей.