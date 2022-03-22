Об этом сообщил волчанский общественный деятель Максим Тележный.

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По его информации, уголовно-сепаратистская банда вместе с оккупантами планирует с раздачей "гуманитарки" собрать подписи за отставку городского главы Анатолия Степанца и поднять российский флаг.

Оккупанты руками их криминальных пособников хотят за тушенку с макаронами купить наш город. Ничего не подписывайте, ничего не берите,

– подчеркнул Тележный.

Общественный деятель отметил, что те, кто попадут на экраны пропагандистских сюжетов и чья подпись будет стоять на этих бумажках, навсегда войдут в историю как предатели.

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