Большая часть уничтоженной гражданской инфраструктуры города – это жилые дома харьковчан. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины 22 марта.

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Оккупанты могут разрушить дома, но свободу украинцев – никогда

Тысячи обездоленных семей, разбитых мечтаний, горе, слезы и боль – вот что принес "русский мир" на украинскую землю. Впрочем, в Нацполиции отмечают, что оккупанты могут разрушить дома харьковчан, но им никогда не сломать их веру в свободу, независимость и великую победу Украины в этой войне.

Деятельность полиции Харьковщины в условиях войны

Полиция Харьковщины присоединилась к совместной борьбе украинского народа против врага. В условиях военного времени правоохранители мобилизовали все свои силы ради стабильной ситуации в городе и области, говорится в сообщении Нацполиции.

Приоритетом для полиции остается ежедневная адресная гуманитарная помощь жителям города и окрестных общин, социальная защита населения, решение насущных проблем и кризисных вопросов, касающихся вынужденной эвакуации. Правоохранители, в частности, занимаются:

сопровождением гуманитарных грузов и транспортных средств во время эвакуации;

контролем за правопорядком на железнодорожном вокзале;

борьбой против мародеров, воров, предателей, мошенников и диверсантов.

В Нацполиции Харьковщины сообщают, что сейчас задержали 69 человек, подозреваемых в убийствах, грабежах, разбоях и имущественных преступлениях. Ежедневно десятки патрулей проверяют улицы города, а группы быстрого реагирования выезжают на вызовы граждан.

Несмотря на значительную перегрузку, операторы службы 102 круглосуточно принимают сообщения от населения о преступлениях и правонарушениях. Вместе с тем в полиции Харьковщины напомнили, что обращение можно также оставлять в официальном чат-боте мессенджера телеграма @Kharkiv102_bot.

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