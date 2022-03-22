Більша частина знищеної цивільної інфраструктури міста – це житлові будинки харків'ян. Про це повідомили у Національній поліції України 22 березня.

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Окупанти можуть зруйнувати будинки, але свободу українців – ніколи

Тисячі знедолених родин, розбитих мрій, горе, сльози і біль – ось що приніс "русскій мір" на українську землю. Втім, у Нацполіції наголошують, що окупанти можуть зруйнувати домівки харків'ян, але їм ніколи не зламати їхню віру у свободу, незалежність та велику перемогу України у цій війні.

Діяльність поліції Харківщини в умовах війни

Поліція Харківщини доєдналась до спільної боротьби українського народу проти ворога. В умовах воєнного часу правоохоронці мобілізували усі свої сили заради стабільної безпекової ситуації у місті та області, йдеться у повідомленні Нацполіції.

Пріоритетом для поліції залишається щоденна адресна гуманітарна допомога мешканцям міста і навколишніх громад, соціальний захист населення, розв'язання нагальних проблем і кризових питань, що стосуються вимушеної евакуації. Правоохоронці, зокрема, займаються:

супроводом гуманітарних вантажів і транспортних засобів під час евакуації;

контролем за правопорядком на залізничному вокзалі;

боротьбою проти мародерів, крадіїв, зрадників, шахраїв і диверсантів.

У Нацполіції Харківщини повідомляють, що наразі затримали 69 осіб, підозрюваних у вбивствах, грабежах, розбоях і майнових злочинах. Щодня десятки патрулів перевіряють вулиці міста, а групи швидкого реагування виїжджають на виклики громадян.

Попри значне перевантаження, оператори служби 102 цілодобово приймають повідомлення від населення про злочини і правопорушення. Разом з тим у поліції Харківщини нагадали, що звернення можна також залишати в офіційному чат-боті месенджеру телеграм @Kharkiv102_bot.

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