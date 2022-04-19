На этом враг сосредотачивает основные усилия на Южнобужском направлении.

Важно Оккупанты пошли в наступление вдоль всей линии столкновения на Донбассе

Чтобы улучшить свое положение, оккупанты пытаются наступать в районе населенного пункта Александровка.

Кроме того, россияне не перестают обстреливать гражданские объекты в Николаеве. В Запорожской области враг размещает подразделения своих войск в определенных районах.

Интересно – Подразделения россиян потеряли более 70%: перехват разговора оккупанта: