Похоже, что российские оккупанты представления не имеют о ядерной безопасности. Захвата ядерных объектов им мало – они додумались утилизировать боеприпасы возле энергоблока.

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Утилизация боеприпасов на ЗАЭС

По информации Энергоатома, в ближайшее время захватившие Запорожскую АЭС оккупанты собираются утилизировать боеприпасы на площадке станции около руин учебно-тренировочного центра ЗАЭС.

Вражеские солдаты не нашли для подрыва боеприпасов лучшего места, чем напротив энергоблока №1 ЗАЭС. Похоже, они не имеют представления о том, на каком объекте находятся и к чему могут привести их действия.