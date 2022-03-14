Схоже на те що російські окупанти уявлення не мають про ядерну безпеку. Захоплення ядерних об'єктів їм мало – вони додумалися утилізовувати боєприпаси біля енергоблоку.

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Утилізація боєприпасів на ЗАЕС

За інформацією Енергоатому, в найближчий час окупанти, які захопили Запорізьку АЕС, збираються утилізовувати боєприпаси на майданчику станції біля руїн учбово-тренувального центру ЗАЕС.

Ворожі солдати не знайшли для підриву боєприпасів кращого місця, аніж навпроти енергоблоку №1 ЗАЕС. Схоже на те, що вони не мають уявлення про те, на якому об'єкті перебувають та до чого можуть призвести їхні дії.

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