У российских оккупантов ежедневно значительные потери среди личного состава и много разрушенной техники. Но каким-то образом они хотят закончить войну до 9 мая.

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По имеющейся информации, среди личного состава вооруженных сил российской федерации постоянно проводится пропагандистская работа, которая навязывает мнение, что войну необходимо завершить до 9 мая 2022 года,

– говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркивают, что оккупанты сейчас серьезно деморализованы. К примеру, только в одной из бригад во временно оккупированном Крыму недавно похоронили около сотни российских военных.

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