Об этом в эфире 24 канала сообщил корреспондент из Запорожья. По его словам, украинцы продолжают противостоять рашистам.

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"Снайпера" ищут

В Мелитополе вблизи местной швейной фабрики была какая-то стычка. Люди говорят, что видели там расстрелянный легковой автомобиль с буквой Z,

– рассказал журналист.

Он отметил, что уже утром оккупанты устроили в городе патрули. Они останавливали все автомобили и говорили людям, что ищут "нацистского снайпера".

Как отметил корреспондент, пока никто не знает, что это была за вооруженная акция и кого расстреляли в той машине. Впрочем, понятно, что народное сопротивление продолжается.

Корреспондент из Запорожья рассказал о сопротивлении местных: смотрите видео