Да, враг не перестает наносить ракетно-бомбовые удары.
Важно Россияне наступают в районе "Азовстали" и порта Мариуполя
Россия вводит "уровень террористической угрозы" в областях
Захватчики ввели в приграничных с украиной районах и на временно оккупированной территории Крыма так называемый "желтый уровень террористической угрозы".
Предполагают, что это сделали, вероятно, для перемещения военной техники, вооружения и личного состава на территорию Украины.
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