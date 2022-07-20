Безумные потери россиян в войне против Украины не на шутку испугали россиян. Они начали придумывать разные способы, которые позволят оккупантам бежать с войны и иметь хоть какой-то шанс на сохранение жизни.

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Полезные советы родителей оккупантам

российские оккупанты все чаще в разговорах с родными говорят о том, что из-за страха смерти теряют смысл и готовы на все, чтобы бежать с войны. Как всегда, в случае с россиянами, не обходится и без анекдотических ситуаций – оказывается, они даже не способны себе ничего сломать без чьей-либо помощи.

Служба безопасности Украины перехватила разговор россиянина с отцом. Тот плачет из-за страха смерти и обещает сломать себе ногу на лестнице. Трудно представить, что творил оккупант на лестнице, но ему удалось сделать все, кроме как сломать ногу, о чем он сообщил отцу во время следующего разговора.

Отец решил поддержать оккупанта и поделиться "жизненной мудростью".

Слушай, как у нас в молодости косили пацаны. Обмотай полотенцем или тряпкой руку, смочи ее, подходишь к любому углу и сильно рукой его бьешь. Это не так больно, и перелом точно будет,

– советует отец оккупанту.

российским оккупантам следует осознать, что такой способ является едва ли не единственным их шансом сохранить жизнь. Вероятность остаться в живых после встречи с ВСУ очень близка к нулю.

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