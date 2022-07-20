Оккупанты снова провалили разведку боем в Донецкой области

Они постоянно останавливают врага в наступательных операциях или в попытках штурма. В частности, 20 июля противник проводил попытки разведки боем в Донецкой области, но потерпел поражение. Об этом свидетельствует оперативная информация Генерального штаба ВСУ.

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Речь идет об очередной разведке боем в районе Новоселовки Второй. Они в очередной раз попытались провести ее успешно, но снова провалили, понесли потери и отошли на ранее занятые позиции.

Такой же результат ждал и вражеские подразделения, наступавшие в направлении Никольского и Новомихайловки.

Кроме того, в Генштабе ВСУ сообщили и о ситуации на Бахмутском направлении. Так, противник ведет боевые действия с целью создания благоприятных условий для установления контроля над городом Бахмут и территорией Углегорской ТЭС.

На этом направлении российская армия в течение суток 20 июля осуществляла обстрелы в районах населенных пунктов Берестовое, Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Веселая Долина, Кодема, Майорск, Нью-Йорк и других. Также были нанесены авиационные удары по Покровскому.

Ведутся штурмовые действия в районе Берестового и на подступах к Углегорской ТЭС, боевые действия продолжаются.

В ведомстве подчеркнули, что украинские защитники наносят врагу потери на всех направлениях, где продолжаются активные боевые действия.

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