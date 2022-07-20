Окупанти знову провалили розвідку боєм на Донеччині

Вони постійно запобігають ворогу у наступальних операціях, або у спробах штурму. Зокрема, 20 липня противник проводив спроби розвідки боєм на Донеччині, але зазнав поразки. Про це свідчить оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ.

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Мовиться про чергову розвідку боєм в районі Новоселівки Другої. Вони вкотре спробували провести її успішно, але знову провалили, зазнали втрат та відійшли на раніше зайняті позиції.

Такий же результат чекав і на ворожі підрозділи, що наступали у напрямку Микільського та Новомихайлівки.

Крім того, у Генштабі ЗСУ повідомили й про ситуацію на Бахмутському напрямку. Так, противник веде бойові дії з метою створення сприятливих умов для встановлення контролю над містом Бахмут та територією Вуглегірської ТЕС.

На цьому напрямку російська армія впродовж доби 20 липня здійснювала обстріли в районах населених пунктів Берестове, Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Весела Долина, Кодема, Майорськ, Нью-Йорк та інших. Також було завдано авіаційних ударів по Покровському.

Ведуться штурмові дії у районі Берестового та на підступах до Вуглегірської ТЕС, бойові дії тривають.

У відомстві підкреслили, що українські захисники завдають ворогу втрат на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії.

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