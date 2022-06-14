В Березнеговатской общине продолжаются обстрелы

Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал о ситуации на Николаевщине по состоянию на 8 утра 14 июня. Согласно данным военной администрации, 13 июня россияне обстреливали пригород Николаева.

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Сенкевич сообщил, что утром 13 июня российские кафиры обстреляли пригород Николаева из реактивных систем залпового огня "Ураган". К счастью, пострадавших в результате обстрела нет.

Сообщается, что днем 13 июня и утром 14 июня обстрелы потерпели Широковское общество в Баштанском районе. По предварительной информации, поврежден один жилой дом и два разрушены.

Кроме того, в ночь с 13 на 14 июня была обстреляна Ингульская община. Обстрелы были вне населенных пунктов, из-за чего пострадавших и повреждений нет.

По словам Сенкевича, продолжаются обстрелы в Березнеговатской общине.

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Россияне обстреляли Николаевский район

Городской голова Николаева сообщил, что 13 июня были обстреляны населенные пункты Шевченково, Котлярево, Луч Шевченковской общины. В результате обстрела кафиры повредили частное предприятие.

Обстрелы подверглись территории между населенными пунктами Константиновка и Баловно Константиновской общины. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Под огнем врага оказалось и село Лиманы Галицыновской общины, из-за чего разрушен жилой дом.

14 июня, по информации Сенкевича, были обстрелы Парутинского старостинского округа Куцурубской общины. По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет.

Россияне продолжают вести обстрелы из Херсона

В Херсонской ОВА рассказали, что напряжение на Херсонщине не спадает. Сообщается, что кафиры продолжают вести обстрелы соседних регионов с территории Херсонской области.

Войска агрессора хотят вернуть утраченные позиции и снова захватить утраченные деревни.

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Стабильно тяжелой остается ситуация по всему Бериславскому району: в большинстве населенных пунктов отсутствует вода, свет, газ.

Из-за военных действий критическая ситуация с обеспечением продуктами и лекарствами страдают и сельхозпроизводители.

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