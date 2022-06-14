У Березнегуватській громаді тривають обстріли
Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів про ситуацію на Миколаївщині станом на 8 ранку 14 червня. Відповідно до даних військової адміністрації, 13 червня росіяни обстрілювали передмістя Миколаєва.
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Сєнкевич повідомив, що вранці 13 червня російські окупанти обстріляли передмістя Миколаєва з реактивних систем залпового вогню "Ураган". На щастя, потерпілих унаслідок обстрілу немає.
Повідомляється, що вдень 13 червня та вранці 14 червня обстрілів зазнала Широківська громада у Баштанському районі. За попередньою інформацією, пошкоджено один житловий будинок та два зруйновано.
Окрім того, у ніч з 13 на 14 червня було обстріляно Інгульську громаду. Обстріли були за межами населених пунктів, через що потерпілих і пошкоджень немає.
За словами Сєнкевича, тривають обстріли у Березнегуватській громаді.
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Росіяни обстріляли Миколаївський район
- Міський голова Миколаєва повідомив, що 13 червня було обстріляно населені пункти Шевченкове, Котляреве, Луч Шевченківської громади. Унаслідок обстрілу окупанти пошкодили приватне підприємство.
- Обстрілів зазнали території між населеними пунктами Костянтинівка та Баловне Костянтинівської громади. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.
- Під вогнем ворога опинилося і село Лимани Галицинівської громади, через що зруйновано житловий будинок.
- 14 червня, за інформацією Сєнкевича, були обстріли Парутинського старостинського округу Куцурубської громади. За попередньою інформацією пошкоджень та потерпілих немає.
Росіяни продовжують вести обстріли з Херсонщини
У Херсонській ОВА розповіли, що напруга на Херсонщиі не спадає. Повідомляється, що окупанти продовжують вести обстріли сусідніх регіонів з території Херсонської області.
Війська агресора хочуть повернути втрачені позиції та знову захопити втрачені села.
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Стабільно важкою залишається ситуація у всьому Бериславському районі: у більшості населених пунктах відсутня вода, світло, газ.
Через військові дії критична ситуація із забезпеченням продуктами та ліками, страждають і сільгоспвиробники.
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