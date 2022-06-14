У Березнегуватській громаді тривають обстріли

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів про ситуацію на Миколаївщині станом на 8 ранку 14 червня. Відповідно до даних військової адміністрації, 13 червня росіяни обстрілювали передмістя Миколаєва.

До речі Звільнення Херсонщини буде поступовим, аби не ризикувати людьми, – Кім

Сєнкевич повідомив, що вранці 13 червня російські окупанти обстріляли передмістя Миколаєва з реактивних систем залпового вогню "Ураган". На щастя, потерпілих унаслідок обстрілу немає.

Повідомляється, що вдень 13 червня та вранці 14 червня обстрілів зазнала Широківська громада у Баштанському районі. За попередньою інформацією, пошкоджено один житловий будинок та два зруйновано.

Окрім того, у ніч з 13 на 14 червня було обстріляно Інгульську громаду. Обстріли були за межами населених пунктів, через що потерпілих і пошкоджень немає.

За словами Сєнкевича, тривають обстріли у Березнегуватській громаді.

Варте уваги У Криму біля Керчі зафіксували вантажівки з українськими номерами

Росіяни обстріляли Миколаївський район

  • Міський голова Миколаєва повідомив, що 13 червня було обстріляно населені пункти Шевченкове, Котляреве, Луч Шевченківської громади. Унаслідок обстрілу окупанти пошкодили приватне підприємство.
  • Обстрілів зазнали території між населеними пунктами Костянтинівка та Баловне Костянтинівської громади. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.
  • Під вогнем ворога опинилося і село Лимани Галицинівської громади, через що зруйновано житловий будинок.
  • 14 червня, за інформацією Сєнкевича, були обстріли Парутинського старостинського округу Куцурубської громади. За попередньою інформацією пошкоджень та потерпілих немає.

Росіяни продовжують вести обстріли з Херсонщини

У Херсонській ОВА розповіли, що напруга на Херсонщиі не спадає. Повідомляється, що окупанти продовжують вести обстріли сусідніх регіонів з території Херсонської області.

Війська агресора хочуть повернути втрачені позиції та знову захопити втрачені села.

Це важливо Росіяни здійснили 2 атаки парами Мі-8 по ЗСУ на Миколаївщині та Херсонщині: був повітряний бій

Стабільно важкою залишається ситуація у всьому Бериславському районі: у більшості населених пунктах відсутня вода, світло, газ.

Через військові дії критична ситуація із забезпеченням продуктами та ліками, страждають і сільгоспвиробники.

Раніше – росіяни обстріляли район Прилук: дивіться відео