В прокуратуре Сумщины сообщили, что российские оккупанты уничтожили несколько домов. Также враг убил трех пожилых людей, проживавших там.
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Погибли 64-летний и 70-летний мужчины и 73-летняя женщина. Кроме того, враг повредил несколько многоквартирных жилых домов и магазин.
Военные России обстреляли из тяжелой артиллерии частные дома в Тростянце на Сумщине 20 марта. В результате погибли трое пенсионеров,
– говорится в сообщении.
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