Детальнее об этой маленькой, однако уверенной победе, рассказал председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. Он также обнародовал фото разбитой колонны.

Обратите внимание Начали готовить еще в январе, – пленник рассказал, как планировали наступление России на Украину.

Оккупанты решили не проявлять стойкость

Когда наши защитники из ВСУ разбили врагов, некоторые из них были живы. Как раз эти орки и стали убегать, оставив собратьев и технику.

Бронемашина разбитых оккупантов / Фото Дмитрия Живицкого

Вражеские военные убегали, прячась за кладбищем одного из населенных пунктов рядом. Эй, орки! Там можете и оставаться, ваша судьба – кладбище,

– написал Живицкий.

Он добавил, что вскоре в Сумской области посевная, поэтому органические удобрения понадобятся. Ведь россияне пришли на нашу землю с войной, потому от войны и погибнут.

Грузовик россиян слетел с дороги / Фото Дмитрия Живицкого

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