Детальніше про цю маленьку, проте впевнену перемогу, розповів голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. Він також оприлюднив фото розбитої колони.

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Окупанти вирішили не проявляти стійкість

Коли наші захисники із ЗСУ розтрощили ворогів, деякі з них були живими. Якраз ці орки й почали втікати, покинувши побратимів і техніку.



Бронемашина розбитих окупантів / Фото Дмитра Живицького

Ворожі військові втікали, ховаючись за цвинтарем одного з населених пунктів поруч. Агов, орки! Там можете й лишатися, ваша доля – кладовище,

– написав Живицький.

Він додав, що невдовзі на Сумщині посівна, тому органічні добрива знадобляться. Адже росіяни прийшли на нашу землю з війною, тому від війни й загинуть.



Вантажівка росіян злетіла з дороги / Фото Дмитра Живицького

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